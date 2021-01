By

Il calciomercato invernale si avvicina alla chiusura ed arriva la confessione del tecnico in conferenza stampa: “Voglia acquistarlo”

Il calciomercato della Roma ha visto l’arrivo di Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, ancora non ufficializzati. Ma nel frattempo si lavora anche per il futuro ed in chiave cessioni.

Alcuni calciatori di proprietà giallorossa nella scorsa sessione estiva per i trasferimenti sono stati ceduti in prestito. Tra questi c’è anche il portiere Robin Olsen, volato alla corte di Carlo Ancelotti all’Everton. Il tecnico italiano ha le idee chiare su cosa fare in estate.

Calciomercato Roma, Ancelotti vuole trattenere Olsen: la confessione in conferenza stampa

Dopo il prestito al Cagliari, Robin Olsen in estate è rientrato nella Roma, ma non nei piani di Paulo Fonseca. Infatti il portiere svedese viene nuovamente girato in prestito, raggiungendo Carlo Ancelotti all’Everton.

Quest’anno l’estremo difensore ricopre il vice di Pickford, collezionando cinque presenze tra Premier League e coppe, incassando altrettante reti. Sul futuro del portiere l’attuale tecnico Ancelotti sembrerebbe essere sicuro. Infatti nella conferenza stampa pre-partita rivela: “Al momento non ci sono novità, ma noi vogliamo acquistarlo definitivamente”. Vedremo dunque in estate se ufficialmente il portiere rimarrà a Goodison Park o tornerà nella capitale.