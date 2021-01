Paulo Fonseca a breve avrà il suo nuovo terzino destro. Il primo colpo della proprietà americana targata Friedkin, molto probabilmente sarà uno statunitense. E’ ormai tutto definito col Dallas FC per Bryan Reynolds, laterale classe 2001 che è stato anche ad un passo dalla Juventus, che lo avrebbe girato al Benevento per la mancata possibilità di far arrivare un giocatore extracomunitario. Il costo del giovane statunitense si aggirerà sui 7,5 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, UFFICIALE la cessione | Va al Genoa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tecnico allo scoperto: “Vogliamo comprarlo”

Calciomercato Roma, in arrivo Reynolds

Come riportato dal giornalista Daniele Trecca di ‘Calciomercato.it‘, sul proprio profilo Twitter, proprio oggi è stato approvato il rinnovo del passaporto del giovane calciatore, che verrà ritirato domani. In giornata c’è stata anche una conference call tra la dirigenza della Roma e il ragazzo per limare gli ultimi dettagli. Per la partenza dagli States e il suo arrivo nella capitale bisognerà aspettare ancora qualche giorno ma sulla corsia di destra il tecnico portoghese a breve avrà il suo nuovo giocatore.