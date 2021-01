Calciomercato Roma, rinnovo bloccato | Assist per i giallorossi

Calciomercato Roma, rinnovo bloccato: c’è una possibile prospettiva giallorossa dietro. Obiettivo già da tempo della dirigenza, Vlahovic non ha intenzione di prolungare con la Fiorentina, un assist che la Roma proverà a prendere al volo.

In casa Roma in questi giorni tiene banco l’affare Dzeko. L’attaccante giallorosso ha rotto con l’allenatore Fonseca e il suo futuro immediato è un rebus. Si sta provando una difficile riconciliazione perché il tempo per cederlo e sostituirlo è davvero troppo poco. Allo stesso tempo però la dirigenza della Roma è ben consapevole del fatto che per la prossima stagione servirà un nuovo attaccante oltre a Borja Mayoral, che per quanto di buono ha fatto sta cercando di meritarsi sul campo la conferma a titolo definitivo.

Tra gli obiettivi principali del club giallorosso c’è da tempo Dusan Vlahovic, già sondato nel corso della scorsa sessione di calciomercato.

Ebbene secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, un assist alla Roma sarebbe arrivato indirettamente dallo staff del calciatore. L’attaccante serbo – che dopo un avvio di stagione difficile con l’arrivo di Prandelli si è ripreso e ora è capocannoniere stagionale dei viola con 7 gol – ha il contratto in scadenza nel 2023. Se fino a qualche tempo fa il suo prolungamento con annesso adeguamento economico del contratto sembrava una formalità, adesso c’è il rischio concreto che non si arrivi alla nuova firma. E se il rinnovo non arriverà, la Roma la prossima estate potrebbe tornare alla carica, visto che ha le caratteristiche giuste richiese anche dalla nuova proprietà Friedkin. Un giovane di grande talento a prezzi non proibitivi, sia di cartellino che di ingaggio.