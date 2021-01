Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club giallorosso la Roma ha reso noto di aver aperto l’Academy di New York della Roma. “Dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 17 anni, la prima academy giallorossa nel Nord America offrirà loro l’opportunità di apprendere le metodologie e le tecniche di allenamento del club”, recita la nota.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Reynolds pronto a partire | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, UFFICIALE la cessione | Va al Genoa

Nasce l’AS Roma Academy di New York

Dunque una Roma sempre più internazionale, dopo che da qualche giorno è attiva anche l’Academy di Quito, in Ecuador. “Ogni giocatore e ogni giocatrice saranno supportati nello sviluppo del loro pieno potenziale imparando i metodi di allenamento e l’approccio educativo utilizzati dal Settore Giovanile dell’AS Roma”, continua il comunicato. “Dopo mesi di lavoro, pianificazione e meeting online, siamo davvero riconoscenti verso la Roma e tutto il suo eccellente staff per quanto fatto finora nello sviluppo di questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare ad allenare i giovani giocatori di New York come si fa a Roma” ha dichiarato Richard Knox, Technical Director.