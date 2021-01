La conferma ufficiale del tecnico sulla panchina porta all’inevitabile addio di Massimiliano Allegri tra i possibili sostituti

Non sembra destinato a finire a breve il caos creatosi in casa Roma. Infatti la spaccatura tra Edin Dzeko ed il mister Paulo Fonseca non sembrerebbe destinato a risolversi in breve tempo, con il loro rapporto sempre più logorato.

Nel frattempo proprio la posizione dell’allenatore giallorosso continua a non essere solida, con l’ombra di Massimiliano Allegri che continua ad aleggiare a Trigoria. Oggi arriva una conferma importante sulla panchina di una delle pretendenti, che taglia fuori definitivamente il tecnico toscano.

Calciomercato Roma, UFFICIALE la conferma di Gattuso: Napoli fuori dalle pretendenti per Allegri

Non solo la Roma in seria difficoltà in Serie A. Infatti anche il Napoli non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, che dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, è arrivata anche quella in campionato in casa del Verona, prossima avversaria dei giallorossi.

Nonostante i risultati non aiutino, oggi la società partenopea ha emesso un comunicato ufficiale proprio sul tecnico Gennaro Gattuso, dove si conferma la fiducia nell’attuale allenatore. Questa naturalmente è anche una buona notizia per la Roma, che vede tirarsi fuori una concorrente per Massimiliano Allegri, allenatore che sembrerebbe essere molto vicino al club capitolino. Infatti recentemente era stato accostato anche al Napoli, ma ora tutto viene smentito.