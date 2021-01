Potrebbe lasciare la Roma uno degli esterni nella rosa di Paulo Fonseca: si aggiunge una nuova pretendente in Spagna

Mancano solamente quattro giorni al termine della sessione di calciomercato invernale. Mentre la Roma attende di poter ufficializzare gli arrivi di Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, si lavora anche in uscita.

Ad essere sempre più ai margini del progetto romanista sembrerebbe essere l’esterno arrivato dal Barcellona, Carles Perez. Infatti il calciatore nonostante qualche occasione in più nelle ultime partite, continua a deludere. Il suo addio continua ad essere un’opzione, e su di lui spunta una nuova pretendente in Spagna.

Calciomercato Roma, addio Carles Perez: anche il Cadice si unisce alla corsa

L’assenza di Pedro e di Mkhitaryan nell’ultima partita contro lo Spezia ha aperto una grande possibilità a Carles Perez di giocare titolare e mettersi in mostra, ma anche questa volta è arrivata una prestazione incolore. Infatti lo spagnolo continua a non convincere nella Roma, che potrebbe pensare ad un suo addio.

Per lui potrebbe aprirsi un ritorno in Spagna, con un’altra squadra che si unisce alla concorrenza di Granada e Betis. Infatti, secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘Todofichajes.com, ad iscriversi alla corsa ci sarebbe anche il Cadice, ma il calciatore spagnolo al momento vorrebbe vedere come si risolverà la questione allenatore, sperando che il possibile arrivo di Allegri cambi il suo destino. Qualora non fosse così, a fine stagione valuterebbe il ritorno in Spagna.