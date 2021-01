Calciomercato Roma, tempo di cessioni: quattro possibili partenti

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è aperto e la dirigenza è al lavoro per le ultime operazioni prima della chiusura delle trattative.

Non è più un mistero che El Shaarawy e Reynolds saranno i due innesti per la rosa di Paulo Fonseca. Che però è molto numerosa e dunque dovrà anche essere sfoltita, anche perché ulteriori stipendi peserebbero e non poco sul monte ingaggi. Caso Dzeko a parte, ci sono diversi elementi che la Roma potrebbe cedere in questi ultimi giorni di gennaio.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, per Santon e Jesus offerte turche

Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto deve provare a piazzare gli esuberi. Su Fazio continua ad esserci il pressing del Parma, a caccia di innesti di esperienza per puntare alla salvezza. Ma il centrale argentino non sembra volersi muovere. Alcuni club turchi sono sulle tracce di Juan Jesus. A proposito di Turchia, anche Santon ha una offerta da parte del Fenerbahce, ma vorrebbe continuare la sua carriera in Italia. Verona e Torino hanno chiesto informazioni su Diawara, che però non vuole partire per giocare in una squadra di centro classifica.