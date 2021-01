Calciomercato Roma, “Dzeko-Juve si può fare, ma ecco come”

Il calciomercato della Roma sta per entrare nelle sue fasi cruciali. Con i giallorossi impegnati negli acquisti, vero, ma anche nelle cessioni.

E una di queste potrebbe riguardare il centravanti Edin Dzeko, che in questo momento si sta allenando a parte e per il quale non si esclude una cessione già in questi ultimi giorni di mercato. Del resto i rapporti con Fonseca non sono idilliaci e la Roma potrebbe prendere in seria considerazione una sua partenza. Gli estimatori del calciatore non mancano di certo, anche grandissimi club come Barcellona e Real Madrid potrebbero prenderlo. Ma anche i top team d’Europa subiscono la crisi economica legata alla pandemia e non sembrano pronti a fare dei grandi investimenti.



Calciomercato Roma, Dzeko piace alla Juve ma…

Come riporta Calciomercatoweb.it, il giornalista Luca Momblano, sempre molto vicino a tutto quel che accade in casa Juve, ha parlato al canale Youtube di Juventisbus della situazione legata proprio a Edin Dzeko. “Se il giocatore desse un feedback positivo per l’ammorbidimento dell’ingaggio, rispetto a quanto percepisce ora dalla Roma, potrebbe andare a Torino già a gennaio, diversamente no. – ha spiegato – E’ un giocatore che la Juventus prenderebbe volentieri per sei mesi, anche per un anno e mezzo”.