Il futuro di Edin Dzeko resta ancora in bilico. Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato e il nuovo general manager Tiago Pinto sta cercando di capire se è possibile portare a termine un’operazione con una “big” del calcio europeo a cui il bosniaco non potrebbe dire di no. Le quote dei bookmaker esteri vedono il Real Madrid come favorito nella corsa a Dzeko, ecco le possibili ipotesi di scambio.

