Calciomercato Roma, la vittoria sullo Spezia ha rinsaldato Fonseca. Ma i contatti con Allegri c’erano già stati: se ne riparlerà per la prossima stagione a meno di scivoloni nelle prossime due partite.

Chi lo ha visto litigare con Dzeko subito dopo la gara contro lo Spezia in Coppa Italia, parla decisamente di un Fonseca diverso da quello che tutti noi abbiamo visto da quando è in Italia. Sempre posato e con il giusto atteggiamento, nel sottopassaggio dell’Olimpico il portoghese non si è tirato indietro quando c’è stato da mettersi a muso duro contro il capitano. Il suo posto, al momento, è ben saldo – scrive oggi il “Corriere dello Sport” – soprattutto dopo che la società ha avuto la prova che la squadra è dalla sua parte.

I Friedkin, così come Tiago Pinto, avevano solamente questo dubbio: riuscire a capire se Fonseca avesse ancora in mano il gruppo. E questa prova l’hanno avuta nel momento in cui Pellegrini ha scagliato in rete il pallone del 4-3 contro la formazione ligure. E allora per il momento non c’è motivo di cambiare. I risultati sono dalla parte del portoghese.

Calciomercato Roma, confermati i contatti con Allegri

Confermando quanto riportato da calciomercato.it, il quotidiano diretto da Zazzaroni spiega che Allegri era già stato messo in preallarme: e il tecnico di Livorno aveva ascoltato la proposta che i giallorossi gli hanno messo davanti. Dando quasi l’assenso al suo possibile arrivo nella Capitale. Questi contatti, almeno per il momento, sono scemati. Ma la sensazione è che per giugno, o anche prima nel caso le cose degenerassero, l’ex Juve è pronto a prendere in mano il timone della Roma.

Ovviamente il futuro è tutto nelle mani di Fonseca: un piazzamento Champions League e qualcosa d’importante in Europa League farebbero rimanere l’attuale allenatore in sella. Una cosa comunque è certa. La Roma ha deciso di affidarsi al tecnico anche sulla querelle con Dzeko. Che lascerà quasi certamente i giallorossi, o quanto meno questa è la volontà del club.