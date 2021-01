La caccia al portiere che difenderà in futuro i pali giallorossi è ancora aperta. Molto probabilmente perverrà da un altro club italiano, mentre è abbastanza bassa la possibilità di un nuovo ‘Alisson’ che possa arrivare dall’estero, magari proprio dal sudamerica. Tra i profili che piacciono di più ci sono Cragno (26), Gollini (25), Silvestri (29) e Musso (26). Chi per un motivo, chi per un altro, piace alla dirigenza giallorossa che a giugno dovrà poi decidere anche il futuro di Pau Lopez e quello di Mirante, quest’ultimo in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, il futuro portiere

Dunque la scelta ricadrà su un portier non troppo giovane, non troppo anziano, ma di un’età compresa tra i 24 e i 30 anni, con esperienza proprio del campionato italiano. In questo caso tra i nomi più papabili c’è il 29enne Marco Silvestri del Verona, che ne compierà 30 il prossimo 2 marzo. Il contratto dell’estremo difensore con l’Hellas scadrà nel giugno del 2022 e vista anche l’età, al momento è la pista più concreta. Il portiere, assistito da Mino Raiola, come riportato da ‘calciomercato.it’, è stato contattato negli ultimi giorni da diversi club, desiderosi di trovare un’alternativa tra i pali.

Portiere Roma, nuovi contatti con Silvestri | Il costo

Proprio nella giornata di ieri, come riporta il noto sito di calciomercato, ci sono stati nuovi contatti con la Roma che sembra davvero intenzionata a puntare l’italiano. Sul portiere però ci sono anche Lazio ed Inter, che monitorano la situazione e nel frattempo sondano il terreno anche con gli agenti. Il costo del cartellino di Silvestri non andrà oltre ai 10 milioni di euro, con la possibilità di pagare anche di meno. Il dialogo con la Roma, così come filtra dalle parti, è stato positivo. Siamo nella fase embrionale della trattativa.