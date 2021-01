In attesa dell’arrivo di Reynolds nella capitale (qui le ultimissime) il club giallorosso aspetta ancora ad abbracciare ufficialmente anche Stephan El Shaarawy, che dopo essere arrivato a Roma da Dubai ha ricevuto l’esito del tampone che era positivo. Per lui dunque visite mediche rimandate.

Nuovo tampone per El Shaarawy

Proprio questa mattina il ‘faraone’ si è sottoposto ad un altro tampone che però ha dato ancora una volta esito positivo, questa volta debomente. Bisognerà duque attendere ancora altre 24 o al massimo venerdì per completare le rituali visite mediche a Villa Stuart. Sarà una corsa contro il tempo per vederlo almeno convocato da Fonseca per la sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona, anche se sarà molto difficile, visto che El Shaarawy non si è mai allenato con la squdra.