Tanti temi tengono banco in casa Roma, dall’arrivo di Reynolds all’attesa dell’esito del tampone di Stephan El Shaarawy, il quale dovrà completare le visite mediche, fino a chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Fermo restando che attualmente lo è Fonseca e che ufficialmente non è in discussione, la proprietà americana targata Friedkin potrebbe presto definire il colpaccio Massimiliano Allegri, che nei giorni scorsi è una pista molto calda.

Panchina Roma, accordo con Allegri

La situazione da capire è come e quando arriverà l’ex allenatore di Milan e Juventus, che ha vinto ben 5 campionati con i bianconeri e uno con i rossoneri alla sua prima delle tre stagioni in panchina sul club lombardo. Come riportato dal giornalista di ‘calciomercato.it‘ Marco Giordano ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Rete Sport’, in cima alla lista dei desideri della proprietà giallorossa c’è Allegri e il tecnico vuole la Roma. Ci sarebbe già un’intesa pluriennale da 5 milioni a stagione.

Il Napoli sonda Allegri al posto di Gattuso

Non ci sarebbe solo il club capitolino però sulle tracce del tecnico toscano. Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe sondato il terreno proprio per Allegri. Il rendimento della compagine guidata da Gennaro Gattuso non è proprio così positivo. “Il Napoli ha sondato Allegri, in vista di una rottura definitiva con Gattuso ma tutte le persone che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, anche una vicina al consulente del tecnico, parlano di un accordo con la Roma per giugno. Il tecnico è stuzzicato dal progetto”, ha detto il giornalista di calciomercato.