In casa Roma a tenere banco in questi giorni è sempre la questione legata a Edin Dzeko. Il cui futuro è ancora tutto da scrivere in chiave mercato.

Partirà o meno il centravanti bosniaco? Difficile dirlo quando mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative. Di sicuro c’è però che i rapporti con il tecnico della Roma Paulo Fonseca non sono idilliaci. Per cui, in caso di mancata cessione, si dovrà cercare per forza di cose un riavvicinamento tra le parti per affrontare al meglio la rimanente parte della stagione. Dzeko ha saltato l’ultimo match contro lo Spezia, osservando l’esplosione di Mayoral autore di una splendida doppietta, ma nemmeno contro il Verona dovrebbe essere tra i convocati.



Roma, Dzeko si allena da solo in un altro campo

Come riporta Sky Sport, infatti, il calciatore ha recuperato dalla contusione rimediata nella scorsa settimana, ma per volontà dell’allenatore portoghese e della società non ha lavorato in gruppo con il resto della squadra. Il centravanti si è allenato in un campo diverso da quello della rosa giallorossa insieme ad un preparatore atletico. Per questo motivo, nonostante le probabili assenze di Pedro e Mkhitaryan, è difficile pensare che Fonseca possa convocarlo contro il Verona.