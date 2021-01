La Roma di Paulo Fonseca continua il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica sera dello Stadio Olimpico contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, gara valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Nella seduta odierna hanno continuato a svolgere lavoro individuale sia Edin Dzeko, che Henrikh Mkhitaryan e Pedro, i quali a questo punto difficilmente saranno disponibili per la prossima sfida.

Roma-Verona, Calafiori in gruppo

C’è però anche una nota positiva per il tecnico portoghese che ritrova in gruppo il giovane Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro classe 2002 tornerà dunque a disposizione dopo aver saltato per infortunio le ultime sei partite. L’ultima giocata in campo dall’esterno è quella del 17 dicembre 2020, nella vittoria per 3-1 contro il Torino.