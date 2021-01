Roma, contro il Verona torna a disposizione e sarà titolare

Il prossimo match della Roma si avvicina. Domenica sera i giallorossi affronteranno il temibile Verona di Juric, squadra difficile da affrontare.

Dopo aver superato lo Spezia adesso la formazione capitolina non vuole fermarsi più. Per ottenere il piazzamento Champions in questo girone di ritorno si dovrà sbagliare il meno possibile. E il match contro i gialloblù rappresenta un esame importante, perché gli scaligeri sono una squadra molto organizzata e ben messa in campo. Ha ottenuto risultati importanti anche contro le big e potrebbe mettere in difficoltà Smalling e compagni. Fonseca è alle prese con qualche problema di formazione, specie in avanti dove gli uomini sono contati.



Roma, torna Mancini titolare

Dopo aver saltato il match contro i liguri a causa di una squalifica, tornerà a disposizione però in difesa Mancini. E l’ex Atalanta è destinato a vestire una maglia da titolare. Chi gli farà posto? Smalling deve ancora trovare lo smalto dei giorni migliori, ma sarà confermato al centro della retroguardia. E il ballottaggio Ibanez-Kumbulla dovrebbe essere vinto dal brasiliano, considerando anche le disattenzioni dell’albanese nelle ultime gare. Ancora da decidere invece l’estremo difensore che sarà chiamato a difendere i pali della Roma, visto che Mirante è tornato a disposizione.