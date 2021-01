Scontro Fonseca-Dzeko, spaccatura tra tifosi | Battaglia social

Non ci sono dubbi sul fatto che in casa Roma l’argomento del momento è rappresentato da Edin Dzeko. Sul suo presente ma anche sul suo futuro.

Perché quando mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, ancora è c’è il dubbio se il centravanti bosniaco rimarrà ancora in giallorosso o magari cambierà aria. Il rapporto con il tecnico Fonseca non è dei migliori e se si vorrà continuare a voler puntare sul calciatore bisognerà trovare un compromesso tra le parti. Nel frattempo oggi il calciatore si è allenato da solo, pur avendo recuperato dalla contusione. Niente lavoro in gruppo per lui e convocazione per il match contro il Verona sempre più lontana.



Dzeko fa discutere i tifosi sui social

I tifosi sono molto divisi sui social riguardo l’argomento. C’è chi sta dalla parte di Dzeko e chi dalla parte del tecnico. Anche in questa diatriba tutti quanti mettono sempre al primo posto l’amore per la maglia e per una squadra che è nelle prime posizioni della classifica. E sperano che la “frattura” possa ricomporsi al più presto. Pensiero espresso anche da Barbara su Twitter.