Calciomercato Roma, la firma di Allegri | L’annuncio

Il calciomercato della Roma non riguarda solo acquisti e cessioni, ma anche il futuro della panchina giallorossa ora occupata da Paulo Fonseca.

L’allenatore portoghese ha un contratto con il club fino al prossimo mese di giugno e non si parla per lui di rinnovo, considerando anche che è prevista una clausola in tal senso in caso di conquista di un piazzamento Champions League. La Roma non ha alcuna intenzione di effettuare dei cambi in corsa e del resto non sembra essercene bisogno, visto che la squadra è terza in campionato e in corsa anche in Europa League. Ad ogni modo sono sempre tanti i rumors che riguardano il futuro.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, l’indiscrezione su Massimiliano Allegri

Attraverso i microfoni di “Radio Radio Lo Sport” il direttore Ilario Di Giovambattista ha lanciato una indiscrezione sul futuro di Massimiliano Allegri alla Roma. “Il club avrebbe firmato un pre-accordo, di due o tre anni, secondo il quale guadagnerebbe più dell’attuale allenatore, ma meno di quanto guadagnava prima. Prenderebbe 4 milioni e mezzo netti più alcuni bonus. Ma questo pre-accordo scatterebbe con la conquista del piazzamento in Champions League”. Ancora voci dunque sul futuro dell’ex allenatore di Milan e Juventus nella capitale.