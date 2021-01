Non è stata una giornata semplice per i tifosi giallorossi e probabilmente saranno ore calde, anzi bollenti, fino al termine della sessione invernale del calciomercato, prevista per il prossimo lunedì (1 febbraio) alle ore 20. Tutto ruota attorno a Edin Dzeko, l’attaccante 34enne (35 il prossimo 17 marzo, ndr) ha ancora un altro anno e mezzo di contratto a ben 7,5 milioni di euro, ma è ormai ai minimi termini il suo rapporto con l’allenatore della Roma Paulo Fonseca, il quale ha deciso di non reintegrarlo in squadra. Da qui nasce la proposta, fatta proprio dal club capitolino, di dare il bosniaco all’Inter in cambio di Alexis Sanchez.

Scambio Dzeko-Sanchez, commenti Social Roma

La partita tra i due club sul fronte mercato non è però ancora definitivamente conclusa, perché il cileno è a bilancio a 5 milioni di euro, grazie al Decreto crescita, pertanto ballano quei 2 milioni e mezzo, o poco più, che andrebbero in favore della Roma. A questo punto o i giallorossi effettuato uno scambio di prestito con un conguaglio da riconoscere, oppure l’Inter inserisce un altro calciatore che abbia quello stipendio. Questo perché il dictat societario della Suning è che non può uscire nemmeno un euro in questo momento dalle loro casse. Intanto i tifosi giallorossi si sono scatenati sui Social, ecco alcuni dei tanti commenti, quasi tutti critici, rivolti dai tifosi alla dirigenza della Roma.

#TiagoPinto deve avere in mano (anche) un centravanti, non si può spiegare diversamente. Che poi se domani firma #ElShaarawy non si spiega comunque. Comunque vada è proprio finito il tempo dei fenomeni. Alla @OfficialASRoma ci vorrebbe un po’ di sana normalità. #dzeko #Sanchez — Ro Curcio (@ro_curcio) January 28, 2021

Ci perderebbe clamorosamente la Roma. Sarebbe un’operazione ignobile. Ma ormai dalla dirigenza giallorossa ci si può aspettare di tutto. — Rik Troiani (@riktroiani) January 28, 2021

Lo scambio Dzeko-Sanchez è un’idea di Gombar (Thiago Pinto) — Mìrkôbaü 🇶🇦 (@jerryscottismo) January 28, 2021