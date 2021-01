Nel calciomercato della Roma inizia a prendere vita lo scambio in Serie A: incontro in corso tra i dirigenti

Il rapporto tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca sembra essersi definitivamente logorato, ma proprio il tempo del bosniaco nella Roma sembrerebbe essere finito. In queste ore infatti tra le varie concorrenti interessate al capitano giallorosso, è l’Inter quella più avanti di tutte.

Infatti sembrerebbe prendere piede lo scambio tra il nove giallorosso ed Alexis Sanchez, attaccante nerazzurro. Importanti novità arrivano da Milano, dove i due club iniziano a discuterne di persona.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto incontra Ausilio: prende piede lo scambio Dzeko-Sanchez

Il destino di Edin Dzeko potrebbe essere sempre in Serie A. Infatti l’attaccante bosniaco potrebbe rientrare in uno scambio con l’Inter, che metterebbe sul piatto Alexis Sanchez. La trattativa in queste ore sta prendendo sempre più piede, tanto da arrivare ad un incontro tra le due parti.

Infatti, secondo quanto riporta il giornalista di Calciomercato.it Giorgio Musso, in questi minuti Tiago Pinto avrebbe raggiunto Piero Ausilio proprio per parlare della possibile trattativa. Un colloquio che potrebbe far accelerare i tempi dell’operazione, per metterla a segno prima della chiusura del calciomercato.