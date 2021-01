Calciomercato Roma: vicino al rinnovo automatico, ma si può svincolare

Calciomercato Roma, un calciator è vicino al rinnovo automatico. Ma dalla sua parte ha la possibilità di svincolarsi senza problemi: si tratta di Mkhitaryan.

Mettiamo le cose in chiaro: Mkhitaryan vuole la Roma, e la Roma vuole Mkhitaryan. E il trequartista armeno è vicino al rinnovo automatico del contratto, in scadenza a giugno: gli basta una presenza (sono 24, ne servono 25), affinché tutto vada per il verso giusto.

Ma secondo “La Repubblica” nel contratto del giocatore ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi senza problemi nel caso decidesse di lasciare il giallorosso. Cosa di poco conto tenendo presenti le dichiarazioni di Mkhitaryan che ha sempre spiegato di essere felice nella Capitale. Quindi di problemi non ce ne saranno: il 32enne, anche nel prossimo campionato, vestirà la casacca della Roma.

LEGGI ANCHE: Roma, contro il Verona torna a disposizione e sarà titolare

Calciomercato Roma, Mkhitaryan spera di esserci col Verona

La Roma spera di chiudere subito la questione. E sogna la possibilità che già domenica tutto possa concludersi nel verso giusto. Non sarà facile perché l’armeno non è al momento nel miglior momento di forma. Oggi è tornato però ad allenarsi parzialmente in gruppo. I margini per un recupero ci sono. Lo spera soprattutto Fonseca che, al di là della questione contrattuale, vuole avere la possibilità di mandare in campo la migliore formazione possibile.

Al massimo però il rinnovo scatterà solamente la prossima domenica, la prima di febbraio. Con buona pace di tutti. Soprattutto per la società giallorossa che vede in Mkhitaryan uno degli elementi più importanti della rosa: 10 gol e altrettanti assist in stagione. Numeri impressionati per un calciatore che ha veramente fatto la differenza in questa prima parte di campionato. E Tiago Pinto non se lo vuole perdere. Roma-Mkhitaryan: il matrimonio continuerà.