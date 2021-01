Calciomercato Roma, salta lo scambio | Chiusura totale

Il calciomercato della Roma ha visto nelle ultime ore aumentare i rumors riguardo un possibile scambio con l’Inter per Edin Dzeko.

Il calciatore bosniaco infatti sarebbe stato offerto all’Inter in uno scambio di prestiti che avrebbe visto coinvolto Alexis Sanchez, attaccante nerazzurro con un passato all’Udinese e al Barcellona e il cui ingaggio è alla portata dei giallorossi. Il club sta valutando le opzioni possibili per il futuro di Dzeko quando ormai però manca davvero poco al gong finale del calciomercato. Tante squadre sono interessate alle sue prestazioni, ma devono comunque “scontrarsi” con un ingaggio difficile da sostenere in questo momento.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, l’Inter dice no allo scambio

Ad ogni modo lo scambio possibile Dzeko-Sanchez sembra essere già naufragato. Come riporta infatti il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, l’Inter non ha aperto a questa possibilità. Alla base di questa decisione non ci sarebbe alcun motivo tecnico, ma prettamente economico. Lo stipendio lordo di Dzeko è più alto rispetto a quello di Sanchez in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati.