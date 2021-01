Calciomercato Roma, ultimo scambio a Parigi | Pinto ci prova

Calciomercato Roma, tentativo di scambio con il Psg prima della chiusura definitiva della finestra invernale: Tiago Pinto ci prova per Icardi, in uno scambio con Dzeko.

Al centro delle trattative di questi ultimi incandescenti giorni di calciomercato c’è senza dubbio Edin Dzeko. Il nuovo general manager giallorosso Tiago Pinto deve trovare una soluzione in quattro giorni. La via della pace al momento non ha portato frutti. Nonostante la richiesta anche da parte di altri calciatori di reintegrare Dzeko, finora l’allenatore Fonseca è stato inflessibile. E così visto che al momento la sua posizione in panchina è salda, incassata la conferma dai Friedkin, è Dzeko il principale indiziato a partire.

La società si è subito mossa proponendo l’attaccante a mezza Europa. Tra le squadre con cui è stata imbastita una trattativa c’è anche il Psg, con il giornalista Francesco Balzani che ha confermato l’indiscrezione di “Calciomercatonews“.

Calciomercato Roma: tentativo di scambio Icardi-Dzeko col Psg

I rapporti tra Roma e Psg sono ottimi, visto anche il recente affare Florenzi che ha accontentato tutti e due i club. Proprio per questo motivo ci sono le basi per fare altri affari, e Tiago Pinto in questi giorni si sta sentendo con Leonardo. Il tentativo della Roma è quello di proporre uno scambio tra Dzeko e Icardi, poco utilizzato in questa stagione dal Psg, anche se Pochettino lo sta tenendo maggiormente in considerazione rispetto al predecessore Tuchel. Il Psg sarebbe disposto a cederlo in prestito per 6 mesi anche per non abbassare troppo il valore del suo cartellino pagato ben 60 milioni nel luglio scorso.

Nella trattativa però Leonardo vorrebbe inserire anche Lorenzo Pellegrini, ma i Friedkin sono inflessibili su questo punto: non si tocca. In quattro giorni sarà difficile chiudere una trattativa così complessa, ma il discorso per il momento è stato avviato. E così potrebbe essere per Tiago Pinto l’ultimo scambio a Parigi, prima della chiusura del calciomercato.