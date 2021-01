Calciomercato Roma, addio Dzeko | Clamoroso scambio in Serie A: si chiude

Il calciomercato della Roma si avvia a vivere le sue fasi cruciali con un nodo importante da sciogliere, quello relativo ad Edin Dzeko.

Il futuro del centravanti bosniaco appare ancora incerto quando ormai manca sempre meno alla chiusura delle trattative. Di sicuro il giocatore piace a tanti top team, ma il suo ingaggio è molto alto, specie in questi tempi economici condizionati dal Covid. Per cui non è da escludere che la Roma alla fine possa tenerlo, specie se si riuscirà a trovare un punto d’incontro, come da molti auspicato, con il tecnico Paulo Fonseca.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, Sanchez per Dzeko è l’ultima idea

Ad ogni modo nelle ultime ore si è fatta strada una nuova voce di calciomercato che lo riguarda. Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe fatto una proposta all’Inter. Ovvero uno scambio per far approdare Dzeko in nerazzurro portando in giallorosso Alexis Sanchez. Attaccante che ha caratteristiche decisamente diverse da quelle del bosniaco. Ad ogni modo una pista da seguire con attenzione in questi ultimi giorni di mercato, considerata la volontà dei giallorossi che sembra essere quella di lasciar partire la punta.