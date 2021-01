Calciomercato Roma, finalmente le visite mediche e poi la firma

Il calciomercato della Roma sta per battere il suo colpo più importante. Manca ormai davvero poco infatti per la firma di Stephan El Shaarawy.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’attaccante italo-egiziano si legherà infatti alla formazione capitolina dopo aver risolto il suo contratto con lo Shangai Shenhua, rinunciando ad un ingaggio davvero stratosferico. El Shaarawy è stato però finora frenato dalla positività al Covid che non li ha permesso di effettuare le canoniche visite mediche di rito. Una situazione che ad ogni modo dovrebbe sbloccarsi proprio nelle prossime ore.



Calciomercato Roma, al più presto le visite per El Shaarawy

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, le visite mediche di El Shaarawy saranno organizzate dalla Roma per domani o al massimo sabato. Il calciatore infatti dopo 21 giorni di positività sarà libero di effettuarle presso Villa Stuart e, in caso di esito positivo, firmerà il nuovo contratto che lo legherà nuovamente ai colori giallorossi. Decisamente una buona notizia per il tecnico Paulo Fonseca che, vista anche l’emergenza in attacco, non vede l’ora di poterlo avere a disposizione.