Non c’è solo la vicenda Dzeko a tenere banco in queste ore in casa Roma. La squadra giustamente si sta concentrando sulla prossima sfida di campionato.

Il rischio è quello che gli ultimi giorni di calciomercato possano distrarre la compagine giallorossa, che attende ancora gli innesti previsti di El Shaarawy e Reynolds e che deve cercare di capire quale sarà il futuro del suo centravanti bosniaco. Per lui si parla di un futuro lontano dalla capitale, ma c’è anche chi spera in un “armistizio” tra il giocatore e il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Che nel frattempo prepara il match contro il Verona di domenica sera con tanti dubbi nel reparto offensivo.



Roma, Mkhitaryan verso il recupero

Nell’ultimo match, oltre a Dzeko, non sono stati a disposizione Pedro e Mkhitaryan. Pellegrini, non al meglio, è stato un grande trascinatore ma le sue condizioni non sono ancora ottimali. Ad ogni modo le speranze di vederlo in campo domenica sono in crescita. C’è anche però un’altra buona notizia. Come riporta la Gazzetta, Mkhitaryan è tornato a lavorare con il gruppo. E dunque anche l’armeno dovrebbe far parte dell’undici titolare che affronterà gli scaligeri. O almeno questa è la speranza dei tifosi giallorossi.