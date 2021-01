By

Nonostante oggi il caso (o forse no) ha voluto che Massimiliano Allegri fosse nello stesso albergo di Tiago Pinto e Ausilio, che intanto provavano a sbrogliare una trattativa che poi si è arenata per lo scambio Dzeko-Sanchez, dalla Spagna arriva un’importante indiscrezione che riguarda proprio il futuro del tecnico toscano ex Milan e Juventus.

Calciomercato Roma, Allegri obiettivo del Real Madrid

Secondo quanto riportato dal sito ‘Sport.es’, Allegri è il principale candidato a sostituire Zinedine Zidane a partire dalla prossima stagione sulla panchina del Real Madrid. Dunque non ci sta pensando soltanto la Roma al tecnico toscano, ma anche Florentino Perez che potrebbe preparare una rivoluzione in casa dei blancos. Il tecnico francese potrebbe addirittura non finire la stagione, qualora il rendimento della squadra e i risultati dovessero essere negativi. Saranno mesi caldissimi sotto tutti i fronti.