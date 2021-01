Calciomercato Roma, scambio Dzeko-Sanchez: parla Conte

Il calciomercato della Roma resta apertissimo in questi ultimi giorni, con un nodo cruciale sempre da sciogliere. Ovvero la permanenza o meno di Edin Dzeko.

Il bosniaco resterà e ricucirà lo strappo con Fonseca oppure per lui ci sarà una nuova avventura calcistica? Difficile dirlo, anche se la trattativa con l’Inter per lo scambio con Alexis Sanchez pare rimanere una possibilità sullo sfondo. Tuttavia non arrivano conferme dai nerazzurri e anzi il tecnico Conte non ha voluto assolutamente voluto parlare delle vicende di mercato. Anche se sembra aver lasciato un piccolo spiraglio aperto per qualche movimento nella sua formazione.

Calciomercato Roma, Conte non parla di mercato ma…

“Io non ho chiesto nulla alla mia società e di Dzeko non parlo perchè ho rispetto nei confronti del ragazzo, della Roma e dei miei giocatori. – ha detto l’allenatore dell’Inter in conferenza stampa come riportato da Calciomercato.it – I calciatori rimarranno questi a meno che non ci sia qualcuno scontento che vuole andare via alle giuste condizioni economiche che non influiscano sulla società. Non trovo giusto che ci siano situazioni che possano minare la concentrazione della squadra” ha concluso il tecnico.