Calciomercato Roma, è la giornata decisiva per lo scambio Dzeko-Sanchez: contatti avviati in mattinata e il diesse nerazzurro Ausilio è già in sede. Anche Tiago Pinto è a Milano.

Saranno ore lunghe e calde quelle sull’asse Roma-Milano. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato è in ballo lo scambio tra Dzeko e Sanchez. La notizia, uscita fuori nella giornata di ieri, ha già letteralmente catturato tutti gli operatori del calciomercato. E questa mattina la giornata è iniziata molto presto.

Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, è arrivato di prima mattina all’interno della sede nerazzurra per continuare i colloqui con la Roma. Il dirigente nerazzurro non ha rilasciato nessuna dichiarazione prima di varcare l’entrata. Ma è apparso molto tranquillo e sorridente. Segno che le cose potrebbero incanalarsi per il verso giusto.

Calciomercato Roma, a Milano c’è anche Pinto

E anche Tiago Pinto ieri è volato a Milano per seguire da vicino gli sviluppi. Le carte sul tavolo sono ormai note e si pensa a trovare l’accordo economico, l’unico che manca in questo tourbillon di notizie. Perché gli allenatori hanno dato il proprio assenso all’operazione. Anche se, è evidente, ne potrebbe giovare maggiormente l’Inter.

Come detto quindi giornata decisiva. Saranno ore importanti per capire se la trattativa verrà chiusa. Lunedì è l’ultimo giorno per poter realizzare l’incastro che potrebbe portare il cileno alla corte di Fonseca e il bosniaco a quella di Antonio Conte.

Dopo i primi sondaggi di ieri, sono previsti ulteriori colloqui sull’inserimento nella trattativa di uno tra Ionut Radu e Andrea Pinamonti.