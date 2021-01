Tiene ancora banco in casa Roma il tema Edin Dzeko che, a questo punto, difficile abbia un epilogo diverso da quello della permanenza nella capitale. Poco fa è saltata la trattativa con l’Inter per lo scambio con Alexis Sanchez, i conti non tornavano da una parte (sponda Inter) e la controproposta fatta dai nerazzurri per completare l’operazione a quel punto non è stata accettata dalla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, perché è saltata Dzeko-Sanchez

Ripercorrendo e ricostruendo i pezzi del puzzle, la trattativa è stata imbastita più dalle due società, è stato sondato il terreno per provare a concludera. In realtà però molte cose non tornavano, e come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, se l’Inter non proporrà una modalità diversa e nuova per superare queste difficoltà, la Roma si fermerà qui in questa operazione. Questo perché in questo momento il club nerazzurro non ha la possibilità di far uscire un euro dalle proprie casse e quindi aveva chiesto alla Roma di poter pagare in prestito oneroso Sanchez, quel dettaglio economico che sarebbe servito a pareggiare in termini di bilancio l’ingaggio di Dzeko. La Roma a quel punto ha detto no e ha definitivamente cessato la proposta di scambio.

Tiago Pinto ricuce il rapporto Dzeko-Fonseca?

Sarà adesso cura di Tiago Pinto provare a ricucire quel rapporto che non c’è più tra Edin Dzeko e Fonseca. Il bosniaco intanto non sarà a disposizione per la sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona, prevista alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Lo stesso dirigente portoghese riuscì in un ‘colpo’ simile al Benfica con Adel Taarabt, tutt’ora giocatore del club lusitano.