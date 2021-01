Tra domani e lunedì prossimo o in un modo o in un altro la Roma dovrà risolvere la situazione legata al futuro di Edin Dzeko. Da giorni ormai il bosniaco si sta allenando da solo e il rapporto con il tecnico Paulo Fonseca è difficile da ricucire. Ci hanno provato in questi giorni, ma la spaccatura è totale tanto che il portoghese attende ancora delle scuse dal bosniaco. Dunque, in questo senso, difficile che la situazione si sblocchi. Intanto Tiago Pinto quest’oggi è volato a Milano, dove in un noto Hotel ha avuto subito un primo incontro con il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, per intavolare una vera e propria trattativa.

Scambio Dzeko Sanchez, non solo loro due

Dunque scambio alla pari Dzeko-Sanchez? Non proprio potrebbe essere la risposta. Già nella giornata di oggi vi avevamo spiegato la differenza economica dell’affare, anche in caso di soli scambi di prestiti. Proprio per questo l’inserimento di un altro giocatore potrebbe chiudere il cerchio. Il sito ‘gazzetta.it’ conferma quest’opzione. I contatti dovrebbero proseguire nella giornata di venerdì e per trovare la quadra potrebbe entrare in ballo anche l’interista Andrea Pinamonti: un giocatore in più come contropartita per bilanciare il peso fiscale degli ingaggi di Sanchez e Dzeko. Domani giornata decisiva?