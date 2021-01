Calciomercato Roma, finalmente El Shaarawy: in corso le visite mediche

Calciomercato Roma, El Shaarawy ha appena iniziato le visite mediche a Villa Stuart: subito dopo firma sul contratto. Può partire ufficialmente la nuova avventura in giallorosso

“Sono contento di essere tornato a Roma”. Così El Shaarawy si è rivolto ai giornalisti che lo hanno atteso davanti all’ingresso di Villa Stuart, dove il Faraone si è presentato pochi minuti fa per sostenere le visite mediche. Il tampone negativo gli ha ufficialmente aperto le porte della sua nuova avventura in giallorosso: “Mi è mancata la Roma” ha anche detto.

El Shaarawy quindi è pronto. Un innesto oltre che importante molto utile per Fonseca, che può contare su un calciatore già pronto all’uso. Il Faraone si è allenato duramente nell’ultimo mese. E lui stesso ha confermato, col sorriso di essere in forma. A specifica domanda ha risposto: “Sì sto bene e sono pronto fisicamente“. Difficile vederlo in campo domenica, forse nemmeno in panchina. Ma ormai è solamente conto alla rovescia.

Calciomercato Roma, El Shaarawy primo colpo, adesso Reynolds

L’esterno della Nazionale è il primo colpo piazzato da Tiago Pinto da quando ha cominciato a gestire le sorti del mercato giallorosso. Arrivato a Roma a parametro zero grazie al fatto che El Shaarawy si è svincolato dallo Shanghai. Mediazione importante quella del fratello, volato in Cina per trattare.

Adesso sarà il turno di Bryan Reynolds, il primo vero volto nuovo di questa sessione. Il difensore americano è atteso sabato a Fiumicino, dovrebbe atterrare nella tarda mattinata per poi andare direttamente a Villa Stuart a sostenere le visite mediche. Tutte le altre pratiche sono a posto. Anche in questo caso quindi è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia.