Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale, ma sembra sfumare l’affare in Serie A per la Roma

Sembrerebbe essere finita la telenovela legata alla cessione di Federico Fazio. Infatti in queste settimane di calciomercato il difensore spagnolo è stato accostato più volte all’addio alla Roma, con il Parma in prima linea per acquistarlo.

Tra i due club sembravano non esserci problemi per il trasferimento, ma ad essere incerto era proprio lo spagnolo. Per questo motivo la trattativa si è prolungata, tanto da farla sfumare. Infatti il club emiliano ha deciso di non voler aspettare una decisione da parte del difensore e virare su altri obiettivi.

Calciomercato Roma, salta la cessione di Fazio al Parma: il club vira su Bani

Giornata impegnativa quella di oggi per il general manager della Roma, Tiago Pinto. Infatti il portoghese in quel di Milano non è stato preso solo dalla trattiva con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez, poi sfumato. Infatti era lì anche per trattare con il Parma la cessione di Federico Fazio.

Anche questa volta però l’affare salta, ma non per un mancato accordo tra i club, bensì per la mancata voglia del Parma di attendere una decisione da parte di Fazio, che sembrava essere ancora indeciso. Così il club emiliano ha deciso di virare su Mattia Bani per rinforzare la difesa, piuttosto che attendere le indecisioni dello spagnolo.