Calciomercato Roma, scambio saltato: ognuno resta al suo posto

Il calciomercato della Roma vede in queste ore al centro dell’attenzione il possibile scambio con l’Inter che sta facendo discutere davvero tanto.

Coinvolti Edin Dzeko e Alexis Sanchez, giocatori sicuramente entrambi di grande spessore, anche se il calciatore cileno non ha le stesse caratteristiche del bosniaco. Entrambi però con la voglia di essere protagonisti nel campionato di serie A. Una trattativa della quale si sta parlando da ieri pomeriggio ma che ora sembra essersi già conclusa. E non in senso positivo.

Calciomercato Roma, lo scambio Dzeko-Sanchez non si farà

Come scrive infatti Gazzetta.it, è saltato lo scambio possibile tra la Roma e l’Inter. Come spiega il quotidiano sportivo non ci sarà alcun cambio di casacca tra i due attaccanti. Non per motivi tecnici, alla base di tutti ci sta la differenza legata al costo degli ingaggi lordi dei due giocatori (più alto quello di Dzeko). Una differenza non semplice da colmare, nonostante si era parlato ieri anche del possibile inserimento di un altro giocatore nella trattativa. Gazzetta spiega che le possibilità che Dzeko e Sanchez possano cambiare maglia sono vicine allo zero.