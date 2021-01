Calciomercato Roma, manca il tassello decisivo per la cessione

Il calciomercato della Roma non gira soltanto alla possibile cessione di Dzeko, ma anche su quella di altri elementi che sembrano ai margini del progetto.

In queste ore il gm giallorosso Tiago Pinto si trova a Milano proprio per cercare di risolvere le questioni legate ad alcuni giocatori. Si è parlato tanto in queste ore anche del possibile scambio Dzeko-Sanchez, ipotesi che però sembra essere già tramontata. Uno degli elementi in uscita in questo mese di gennaio è Federico Fazio. Per l’esperto centrale è probabile una nuova avventura calcistica visto che finora ha giocato con il contagocce e non sembra essere una pedina utile per Fonseca.

Calciomercato Roma, manca il sì di Fazio al Parma

Proprio Pinto ha nuovamente incontrato il Parma, con il quale c’è già l’accordo per la cessione del calciatore. Che in gialloblù avrebbe senz’altro maggiori occasioni per giocare con continuità. Manca però il tassello definitivo, ovvero il consenso dell’argentino. Siamo comunque agli sgoccioli del calciomercato, per cui la decisione dovrà per forza di cose arrivare nelle prossime ore. Sempre in uscita in casa Roma c’è Santon per il quale il gm giallorosso oggi ha ascoltato diverse proposte.