La Roma mette a segno un colpo importante per il futuro in queste ultime ore: preso un giovane dalla Svezia

Si avvicina la fine del calciomercato invernale, con il gong che suonerà alle ore 20 di lunedì 1 febbraio, ma la Roma continua a lavorare per piazzare dei colpi last minute. In queste intense ore il general manager Tiago Pinto è stato preso da diverse operazioni di calciomercato, in particolare da quella con l’Inter, per lo scambio Dzeko-Sanchez, poi saltato.

Al momento l’unico affare in dirittura d’arrivo per i giallorossi sembrerebbe essere quello che porta ad un giovanissimo. Rinforzerà la rosa Under 18.

Calciomercato Roma, arriva Tahirovic: ‘beffato’ il Benfica

Arriva il terzo acquisto della Roma in questo calciomercato invernale. Infatti oltre agli arrivi di Stephan El Shaarawy, che oggi ha potuto finalmente effettuare le visite mediche, e di Bryan Reynolds, che sbarcherà domani a Fiumicino, arriva anche un colpo di mercato per il futuro.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito ‘Gazzettaregionale.it’, il club capitolino sarebbe vicino a chiudere per Benjamin Tahirovic, trequartista classe 2003 che aveva svolto già dei test con i giallorossi. Buona velocità e piede destro educato, che aiuterà sicuramente molto l’Under 18 capitolina. Per arrivare al giovane di proprietà del Vasalunds, la Roma è riuscita a superare la concorrenza del Benfica, ex squadra del general manager Tiago Pinto, e dello Stoccolma.