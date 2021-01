Calciomercato Roma, Tiago Pinto nello stesso albergo di Milano con Allegri

Ultimi giorni davvero bollenti per il calciomercato della Roma. Con Tiago Pinto a Milano per cercare di definire gli ultimi acquisti e cessioni.

Per il nuovo gm giallorosso, appena da qualche settimana arrivato nella capitale, un duro compito. Perché bisogna cercare di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca, cedere i calciatori che non rientrano nei piani tecnici del mister e poi cercare di definire anche il futuro di Edin Dzeko. Che ad appena qualche giorno dalla chiusura delle trattative continua a rimanere un vero e proprio rebus. Si è parlato in queste settimane molto anche come nel futuro del club possa esserci Allegri come nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE –>Roma-Verona, Fonseca torna finalmente a sorridere

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, partiti i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2025

Calciomercato Roma, Pinto nello stesso hotel di Allegri

La società non ha intenzione di cambiare guida tecnica in questa stagione, ma per la prossima i giochi sembrano essere aperti. L’ex tecnico del Milan e della Juventus sembra essere in pole position come possibile sostituto di Fonseca. E come riporta Calciomercato.it oggi c’è stata quella che potrebbe essere una coincidenza. Tiago Pinto infatti si trovava nello stesso albergo milanese proprio di Allegri. Impossibile dire però se i due si siano incontrati o meno. Il gm in questi giorni infatti è molto impegnato con le trattative per i calciatori e probabilmente la presenza nella stessa struttura potrebbe essere stata solo un caso.