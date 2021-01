Calciomercato Roma, partiti i contatti per il rinnovo | Firma fino al 2025

Calciomercato Roma, Gonzalo Villar è pronto a rinnovare, partiti già i contatti. Prolungamento e adeguamento fino al 2025 per uno dei pezzi pregiati della rosa.

Ha stupito tutti, dopo un periodo normale di ambientamento. Gonzalo Villar con qualità, personalità e geometrie, si è preso la maglia di titolare della Roma. E adesso non la vuole più lasciare. Domenica contro l’Hellas Verona piazzerà l’ottava consecutiva dal primo minuto. Pochi ci credevano un anno fa, quando Petrachi lo portò in giallorosso dall’Elche, serie B spagnola.

Ma il diesse ci aveva visto lungo. E adesso la Roma – come spiega il Corriere dello Sport – è pronta a fargli mettere nero su bianco. Segno che la società crede nelle sue qualità e non ha nessuna intenzione di farselo sfuggire. Oltre ad essere una grossa iniezione di fiducia per il centrocampista che, sapendo di avere dalla propria parte tutti, può esprimersi in campo con più tranquillità.

Calciomercato Roma, prolungamento di un anno

Anche il giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo ufficiale, ha scritto lo stesso: Roma a lavoro con l’entourage dello spagnolo per il rinnovo. Adesso il contratto scade nel 2024, quindi non ci sarebbe nessuna fretta, ma i giallorossi vogliono comunque portarlo al 2025. Fiducia massima. Ripagata già in parte con delle ottime prestazioni. E che deve continuare nel tempo.

Ovviamente Villar è felice di questo. Nemmeno lui forse credeva che si sarebbe preso una maglia da titolare in così poco tempo. E pensare che all’inizio della stagione veniva, nelle gerarchie, anche dietro Diawara. Ma quando è stato chiamato in causa si è giocato al meglio le proprie carte. E adesso non ha più nessuna intenzione di uscire dal campo. Al fianco di Veretout o Pellegrini poco cambia per lui: quando hai le qualità, le metti in mostra con qualunque compagno di reparto.