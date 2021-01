Roma-Verona, le ultime da Trigoria: Fonseca torna finalmente a sorridere

Roma-Verona, le ultime notizie provenienti da Trigoria fanno finalmente tornare il sorriso all’allenatore Paulo Fonseca: è infatti tornato ad allenarsi in gruppo Mkhitaryan.

Sono giorni molto movimentati per la Roma. Indubbiamente a tenere banco è il calciomercato e in particolare il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco dopo il litigio con Fonseca potrebbe finire all’Inter in uno scambio con Alexis Sanchez. In ogni caso Dzeko non verrà preso in considerazione per la partita contro il Verona e anche se dovesse ancora essere di proprietà della Roma non verrà convocato. Oggi si è allenato a parte con Pedro: lo spagnolo non sarà disponibile per la partita contro il Verona.

L’allenatore Fonseca può però finalmente sorridere per un recupero di fondamentale importanza.

Roma-Verona, Fonseca ritrova Mkhitaryan

L’armeno Mkhitaryan grande protagonista del girone di andata si è infatti allenato con il gruppo e a questo punto si candida a una maglia da titolare per la difficile partita di domenica sera contro il Verona. I titolari in avanti dovrebbero essere Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, con Borja Mayoral nel ruolo di attaccante centrale. Lo spagnolo finora ha quasi sempre risposto presente e solo in poche occasioni ha deluso. Una di queste è proprio la partita contro lo Spezia in Coppa Italia. Il gol sbagliato a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare ha portato poi all’eliminazione della Roma. E a quella lite tra Dzeko e Fonseca, che gli spalanca un posto da titolare per la restante parte della stagione.