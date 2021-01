Calciomercato Roma, Allegri porta due calciatori: il retroscena

Calciomercato Roma, ieri Allegri era nello stesso hotel di Tiago Pinto a Milano. Contatti per il futuro avviati. Spazio anche a due nuovi arrivi.

Pinto a Milano: non solo per Sanchez ma anche per incontrare Allegri. Il general manager della Roma infatti è stato pizzicato nello stesso hotel del tecnico livornese. E non ci sono dubbi ormai che sia lui l’obiettivo principale in caso di addio con Fonseca.

E, secondo calciomercato.it sarebbe due gli elementi che Allegri potrebbe portare con sé nella sua avventura nella Capitale. Parliamo di Khedira, ormai ai margini della Juventus e in scadenza di contratto, e di Federico Bernardeschi, elemento che ha sempre trovato spazio con suo ex allenatore. Se n’è parlato? Forse, chissà. Ma sicuramente sono piste da tenere d’occhio per la prossima stagione. Quando a Trigoria potrebbe partire una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Roma, occhio a Pellegrini

E secondo sempre il sito specializzato nelle trattative, la Juventus sarebbe interessata a Lorenzo Pellegrini. Il suo contratto scade nel 2022 e comunque sono già partiti i contatti per il rinnovo. La clausola rescissoria dell’attuale capitano giallorosso è di 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe abbassarsi nel caso la Juventus decidesse di presentarsi con il cartellino di Bernardeschi.

C’è da dire, però, che i giallorossi non hanno la minima intenzione di privarsi del proprio capitano. E sicuramente non lo faranno. La Roma del futuro poggia sulle qualità del centrocampista che oltre a dimostrare sul campo il suo valore, ha fatto vedere, anche fuori, il suo amore incondizionato verso i colori giallorossi. Il suo futuro è legato a doppia mandata alla Roma.