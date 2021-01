Calciomercato Roma, Tiago Punto ha deciso: cessione last minute

Il calciomercato della Roma non riguarda ovviamente solo gli acquisti, ma anche le cessioni che Tiago Pinto potrebbe fare in questi ultimi giorni.

Per il general manager tanto lavoro da fare, perché ci sono dei calciatori ai quali il club sta cercando da tempo una possibile destinazione. Senza successo, come nel caso di Fazio, il cui approdo al Parma pare essersi complicato. Ma ci sono anche elementi come Carles Perez sui quali i giallorossi vogliono puntare, ma che ora potrebbe partire per giocare altrove con continuità. Lo spagnolo è stato decisamente penalizzato dal cambio tattico di Fonseca. Esterno offensivo, fatica un po’ quando viene impiegato sulla trequarti. Possibile dunque che anche per lui possa esserci una cessione. Magari anche solo in prestito.

Calciomercato Roma, per Carles Perez proposte dalla Spagna

Rimane dunque da capire quale potrebbe essere il futuro del giocatore spagnolo della Roma. Di sicuro, come detto, l’arrivo di El Shaarawy sembra destinato a diminuire ancora il suo minutaggio. Ma in questa fase della stagione il trequartista sta avendo delle opportunità e Fonseca ha sempre cercato di coinvolgerlo nel suo progetto calcistico. In ogni caso dalla Spagna rimbalzano dei rumors secondo i quali ci sono squadre come Cadice e Granada che sarebbero interessate alle sue prestazioni. E che potrebbero decisamente dargli quella maglia da titolare sempre più difficile da conquistare in giallorosso.