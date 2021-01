Calciomercato Roma, le cifre dell’accordo con El Shaarawy

Non ci sono dubbi sul fatto che El Shaarawy rappresenta il colpo più importante in questo calciomercato della Roma. Un ritorno che fa sognare i tifosi.

Nel corso della sua prima esperienza in giallorosso l’attaccante ha avuto un rendimento continuo ed è stato sempre molto incisivo in zona gol. Certo avrà bisogno di qualche partita per ritrovare la miglior condizione possibile, ma sul suo valore non si discute. Potrebbe essere utilizzato come trequartista largo alle spalle del centravanti ma anche come seconda punta nel modulo (il 3-5-2) proposto da Fonseca nell’ultimo match contro lo Spezia. Dopo le visite mediche di rito, finalmente in programma, adesso è il momento di mettere nero su bianco.

Calciomercato Roma, El Shaarawy fino al 2024

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, oggi arriverà la firma dell’attaccante sul contratto. L’italo-egiziano firmerà con la Roma un accordo fino al 2024 sulla base di un ingaggio annuo di 2.5 milioni di euro, che sarà portato ad oltre tre milioni più bonus con una fee iniziale che sarà spalmata su più annualità. Per tornare in Italia non bisogna dimenticare che il calciatore ha rinunciato ad un accordo ben più sostanzioso che aveva con lo Shangai Shenhua. Ora è pronto per questa sua nuova avventura in giallorosso nella quale spera di essere protagonista.