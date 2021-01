Calciomercato Roma, altro no per Dzeko: le piste ancora in piedi

Calciomercato Roma, in questa sessione di mercato Edin Dzeko è stato proposto di nuovo alla Juventus, ma la risposta è stata negativa. Ci sono altre piste ancora in piedi.

Dzeko alla Juventus non si farà. Eppure qualche mese fa era tutto definito. Ma adesso le cose sono cambiate e, nonostante la Roma si voglia privare dell’attaccante bosniaco, non riesce a piazzarlo. Saltato lo scambio con Sanchez, la società giallorossa aveva in precedenza già chiamato Paratici per capire se ci fossero i margini di una trattativa.

Ma la risposta è stata negativa. La Juve infatti non avrebbe nessuna intenzione di prenderlo puntando su Kulusevski come quarta punta. Il retroscena è stato svelato dal giornalista Momblano. La società bianconera al massimo potrebbe fare un investimento in ottica futura puntando su Scamacca.

Calciomercato Roma, per Dzeko c’è sempre il West Ham

L’unica destinazione in questo momento davvero percorribile sarebbe quella del West Ham: solamente la società inglese si è presentata con un’offerta per l’attaccante, che però avrebbe declinato. Rimane sulla sua posizione Dzeko: vuole solamente un top club. Che a questo punto è difficile da trovare. Anche se nelle ultime ore si potrebbe muovere il Tottenham, che probabilmente perderà Kane per sei settimane. O ancora il Liverpool, in uno scambio con Origi.

Infine c’è anche la pista turca, con il Galatasary che avrebbe chiesto informazioni. Ma anche in questo caso Dzeko non ci sente. E allora non rimane altro che far chiudere la finestra di mercato e cercare di trovare una soluzione con Fonseca. Per il bene della Roma. E per raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione. Non sarà facile. Ma ormai rimane davvero pochissimo tempo per poter pensare ad altro. E questo finale è sempre più vicino.