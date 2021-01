Calciomercato Roma, affare in Premier League | La conferma di Ancelotti

Calciomercato Roma, Ancelotti ha parlato di Olsen che insieme a Pickord si alterna tra i pali dell’Everton. La società inglese lo acquisterà alla fine della stagione.

“Quando ho avuto la possibilità di avere due portiere a disposizione che hanno le stesse qualità, allora ho sempre cercato di farli giocare entrambi. Sarà così anche con Pickford e Olsen“. Carlo Ancelotti ha parlato chiaro: alla fine della stagione il suo Everton cercherà di trovare l’accordo con la Roma per acquistare Olsen. Adesso il portiere è in Inghilterra con la modalità del prestito secco. Ma passerà a titolo definitivo.

L’accordo dovrebbe essere trovato tra i 4 e i 6 milioni di euro. Nel corso di questa finestra di mercato si era parlato più volte anche di un possibile inserimento di Olsen nella trattativa che avrebbe potuto portare Bernard a Trigoria. Ma l’arrivo di El Shaarawy ha chiuso questa possibilità. L’Everton pagherà il costo del cartellino.

Calciomercato Roma, Ancelotti apre all’acquisto

Pickford, nel corso dell’ultima settimana, ha rischiato di perdere il posto. Un suo errore è costato la vittoria contro il Leicester. Ma contro il Newcastle è stato comunque confermato dal primo minuto. Ma il tecnico italiano ha tutta l’intenzione di dare ulteriori possibilità ad Olsen di guadagnarsi una maglia da titolare. L’ex Roma, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande. E rientrerà nelle rotazioni visti i molteplici impegni che ci sono in Inghilterra.

Soldi freschi quindi nelle casse della Roma che può sicuramente decidere di impiegare il gruzzoletto che arriverà dall’Inghilterra per sistemare la questione portiere. In ballo ci sono i nomi di Silvestri, Cragno e Gollini: il primo però è il favorito. Già domani potrebbe esserci qualche abboccamento per un passaggio in giallorosso a giugno. Ipotesi non da scartare. Vedremo.