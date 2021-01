Molto attivo a gennaio, il Milan sta pensando anche alla prossima stagione e ha puntato un titolarissimo della Roma

Mandzukic, Meite e Tomori hanno rinforzato il Milan a gennaio, ma la dirigenza rossonera non resterà immobile in questi giorni, alla ricerca di un’occasione per il vice Theo Hernandez. In ottica futura, Maldini e Massara cercano rinforzi di qualità a centrocampo e per finanziare il grande colpo potrebbero prendere in considerazione anche una cessione importante. Tra i possibili sacrificati potrebbe esserci Rafael Leao, autore di un ottimo girone di andata ma con molte richieste.

Calciomercato Roma, Milan su Pellegrini: prove di scambio

Secondo ‘calciomercatoweb.it‘, la dirigenza rossonera potrebbe sfruttare la stima della Roma per l’attaccante portoghese per proporre uno scambio con Lorenzo Pellegrini. Il 21enne lusitano viene valutato 45 milioni di euro, ragion per cui per andare a dama sarebbe necessario anche l’inserimento di un cash da parte del club capitolino. Una pista difficile, anche perché i giallorossi vogliono fare del centrocampista romano il pilastro del proprio progetto, con una trattativa per il rinnovo che potrebbe iniziare nelle prossime settimane.