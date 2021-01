Calciomercato Roma, ufficiale El Shaarawy | Il messaggio del Faraone

By

Calciomercato Roma, ufficiale l’ingaggio di El Shaarawy: “Non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”.

La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Stephan El Shaarawy, che torna a vestire la maglia giallorossa dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019. Il Faraone ha voluto salutare i suoi tifosi con questo messaggio: “Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”.

Calciomercato Roma, le parole di Pinto e Fonseca su El Shaarawy

Il nuovo general manager ha dato il benvenuto a El Shaarawy: “Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma”.

Dello stesso parere anche l’allenatore Fonseca che poco prima in conferenza stampa aveva detto a proposito: Si adatterà presto al sistema di gioco. Conosce bene il calcio italiano e ha caratteristiche che possono aiutare la squadra. Ha la voglia di giocare per la Roma. Lo ha sempre dimostrato e quando l’ho sentito mi ha dato questa sensazione. Molto importante per l’allenatore sapere che è così. Lui ama la Roma“

El Shaarawy torna alla Roma esattamente a 5 anni di distanza dal suo primo gol in giallorosso, segnato nella sua gara d’esordio contro il Frosinone allo Stadio Olimpico.