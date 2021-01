Roma, Reynolds non arriva oggi in Italia: ecco perché

La Roma aspetta con ansia l’arrivo di uno dei suoi nuovi acquisti, vale a dire il laterale destro Bryan Reynolds, stellina del Dallas Fc.

Un calciatore sul quale i giallorossi hanno investito tanto e che hanno fortemente voluto. L’esterno sembrava infatti essere ad un passo dalla Juventus e dal Benevento, che lo avrebbe tesserato subito. Ma la Roma è riuscita a compiere il sorpasso decisivo e si è aggiudicata uno dei più promettenti calciatori a stelle e strisce. Sarebbe dovuto arrivare oggi nella capitale, ma il suo sbarco è stato rinviato.

Roma, Reynolds arriverà domani nella capitale

Bryan #Reynolds, a meno di ulteriori colpi di scena, arriverà domenica in Italia. Partenza rinviata a sabato in ottemperanza ai protocolli Covid#AsRoma @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 30, 2021

Come ha spiegato il giornalista Daniele Trecca di Calciomercato.it, a meno di ulteriori colpi di scena, Reynolds arriverà domenica in Italia. La sua partenza è stata infatti rinviata a sabato in ottemperanza ai protocolli Covid. Quindi oggi partirà per il lungo viaggio che dagli States lo porterà nel Belpaese. Un’attesa di qualche ora che in ogni caso non intacca minimamente la voglia della Roma di poterlo vedere al più presto in campo.