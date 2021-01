Roma-Verona, Fonseca ha deciso: promosso il giovane

La Roma si prepara al match che la vedrà protagonista domani sera impegnata contro il Verona nella prima giornata del girone di ritorno di serie A.

Un match molto complicato, perché l’undici di Juric è uno dei più organizzati e compatti del campionato. Gioca bene, occupa con attenzione gli spazi e concede poco ai suoi avversari. Occorrerà una prestazone decisamente gagliarda da parte dei giallorossi per portare a casa l’intera posta in palio. In attacco Fonseca non ha grandi alternative. In attesa che possa essere schierato El Shaarawy, deve rinunciare oltre a lui anche a Pedro e Dzeko. Quest’ultimo pare destinato a non essere convocato visto che da giorni si allena a parte.

Roma, Tall sarà il vice-Mayoral

E così le scelte sono praticamente fatte, con il recuperasto Mkhitaryan che giocherà alle spalle di Borja Mayoral insieme a Pellegrini. In attesa che si sciolga il nodo Dzeko, con la cessione e l’arrivo di una nuova punta oppure con il reintegro, Paulo Fonseca ha deciso di affidarsi a Tall come vice Mayoral. E’ il centravanti della Primavera della Roma, giovanissimo ma, come sottolinea Il Corriere dello Sport, dotato di un grande fisico e forza esplosiva. Farà senz’altro parte dell’elenco dei calciatori chiamati a sfidare il Verona.