Il calciomercato della Roma si sta avviando alle sue battute finali. Domani sera infatti suonerà il gong della conclusione delle trattative.

E non ci sono dubbi sul fatto che la Roma abbia centrato i suoi obiettivi, ovvero prendere un attaccante e un esterno destro. In avanti è arrivato un calciatore che conosce molto bene l’ambiente come El Shaarawy, il nuovo esterno destro è invece l’americano Reynolds che in questi mesi farà un po’ di apprendistato, con l’auspicio però che possa essere da subito utile alla causa. L’ultimo giorno di trattative sarà incentrato sulle cessioni ma anche ad un colpo a sorpresa.

Calciomercato Roma, in arrivo un “misterioso” ghanese

Come si legge su “Il Tempo”, il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis è al lavoro per portare a Trigoria un calciatore ghanese del quale si sa davvero poco. Si chiama Felix Asena Gyan e andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario insieme al nuovo acquisto giallorosso Reynolds. Come del detto del calciatore si conosce poco e anche sul web non ci sono notizie in merito, se non che si tratta di una punta 18enne. Il quotidiano romano comunque rivela che questo nuovo volto andrebbe a fare la spola tra la prima squadra e la Primavera allenata da Alberto De Rossi.