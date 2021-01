Il caso Dzeko non è ancora finito, dopo l’Inter anche la Juventus è pronta a tornare alla carica in queste ore

Sfumata (quasi) definitivamente la trattativa con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez, la Roma non è ancora riuscita a convincere Paulo Fonseca e il bomber bosniaco a firmare una tregua. L’allenatore portoghese ha rinviato ogni discorso alla prossima settimana, quando il mercato sarà chiuso e ci sarà la certezza sul futuro del nove giallorosso. D’altronde, mancano ancora più di 24 ore al gong finale e gli scenari possono mutare da un momento all’altro.

Calciomercato Roma, Juve su Dzeko grazie a Khedira

In tal senso, bisogna stare molto attenti all’asse Roma-Torino. Nonostante le dichiarazioni di facciata, la Juventus ha ancora bisogno di una quarta punta, ma le trattative con il Sassuolo per Scamacca sono arrivate ad un punto morto perché i bianconeri non vogliono l’obbligo di riscatto. Promesso sposo juventino a settembre, Dzeko può diventare la tentazione delle ultime ore grazie a Khedira.

Il tedesco ha accettato la corte dell’Hertha Berlino secondo ‘Kicker’, facendo così sparire dal bilancio bianconero circa 3 milioni dell’ingaggio rimanente. Appena 0.125 milioni di euro in meno dei cinque mesi di stipendio che dovrebbero essere riconosciuti all’attaccante della Roma in caso di arrivo in prestito fino al termine della stagione. La Juve vigilia e non è escluso che già nelle prossime ore possa mettersi in contatto con Alessandro Lucci e la dirigenza capitolina. Una corsa contro il tempo, anche per l’eventuale reperimento di un sostituto dell’ex Manchester City.